Cristian Bell celebra composição para Safadão e 2 milhões de seguidores em 6 meses Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 14:57

O humorista, influencer, diretor, produtor, ator e compositor, Cristian Bell, está rindo à toa. Além de ter ultrapassado os 2 milhões de seguidores no Instagram, ele teve a música 'Eu Pulo, Eu Passo', de sua autoria, como a vencedora do reality 'Hit Estourado Skol', exibido em 4 capítulos no canal do Safadão, no Youtube. A música, lançada no fim de março, também foi composta por Renato Moreno, Júnior Pepato e Vine Show.

Cristian agradece a Deus por conseguir mostrar para os brasileiros o seu trabalho de compositor e comemora a repercussão do single. "São 5 milhões de visualizações em 1 mês no Youtube. O Wesley Safadão é um artista que sou fã. Está abrindo outras portas. Por ele ser um cantor de sucesso, outros artistas querem ouvir outras composições minhas. Está sendo muito bom", comemora o artista multifacetado, que agora terá composições suas gravadas por Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Nattanzinho e Léo Santana.

Além de compor, o ator tem postado bastante conteúdo de humor em seu Instagram. Seu perfil havia sido desativado pela rede social em novembro. Em 6 meses, ele conseguiu mais de 2 milhões de seguidores. "Estou dando um gás no Instagram. Todos os dias tem conteúdo, me esforço para fazer algo novo. O aumento de seguidores é consequência do trabalho, só que eu não imaginava que ia conseguir tantos seguidores em tão pouco tempo. Mas Deus surpreende", conta.

Além das outras tantas profissões, Cristian terá mais uma: empreendedor. "Meu próximo projeto é uma empresa de influenciadores chamada Ambos Marcam, onde eu vou conectar o influenciador às marcas", conclui.