Juliette João Cotta / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 05:00

Juliette mal saiu do 'BBB 21' e a equipe que cuida da parte comercial da carreira dela já deu a primeira mancada antes mesmo que a sister estivesse a par de tudo. Que a advogada paraibana é um fenômeno, ninguém pode negar. Especula-se que uma marca que queira se associar ao nome de Juliette não poderá investir menos de R$ 300 mil.



Mas Deborah, a amiga que ficou aqui fora cuidando das coisas da maquiadora e tinha uma procuração da atual campeã do reality em mãos, autorizou o uso do nome e associação da imagem de Juliette a um prato em uma famosa e refinada rede de restaurantes. Mas adivinhem quanto Juliette ganhou por isso? Zero reais, isso mesmo Brasil, zero, nada, niente, nem uma cocada e nem uma mariola foi negociada.



Publicidade

É sabido pelo mercado e comentado por algumas marcas que já tiveram contato que tanto Deborah, quanto seu marido, Huayna Tejo - que se apresenta como empresário da advogada - não têm experiência nenhuma na área comercial e transparecem isso nas conversas que tiveram com algumas empresas. E agora com essa mancada concretizam ainda mais esses relatos.



Esta humilde coluna paga um sorvete para quem adivinhar o que levou Deborah a fechar a parceria 0800 com a tal rede de restaurantes... Segundo palavras da própria, as quais esta colunista teve acesso em uma conversa, Deborah é fã do tal restaurante e, quando autorizou o uso da imagem de Juliette de forma gratuita, disse ter autonomia para tomar essas decisões pela amiga.



Publicidade

Agora fica aqui uma dúvida: Quer dizer que Juliette fechou as portas para outras redes de restaurantes que queiram se associar à ela? Segundo fontes no mercado, dificilmente uma marca do mesmo segmento vai querer pagar sabendo que um concorrente anda faturando bem em cima do nome dela de forma gratuita.



É aquela coisa, o barato sai caro e, nesse caso, quem paga a conta é a própria Juliette, porque a parceria com o restaurante já foi anunciada por todo Brasil. Esta jornalista que vos escreve, inclusive, recebeu o release sobre a novidade na última semana.