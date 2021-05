Betoh Cascardo, Don Capuccino, Anderson Leonardo, DJ Rogerinho do Quero, Titto Jr e cantor Dupand Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 05:00

O cantor Anderson Leonardo assinou contrato com a produtora Tamanduá Produções para participar do filme 'Contravenção', que será exibido e distribuído pelo canal NOW. Na trama, o vocalista do grupo Molejo encara o personagem de um traficante festeiro do Rio de Janeiro. O vocalista do Molejo viverá 'bundinha', que tem como seu fiel escudeiro o personagem 'Geleia', um aspirante a bandido e 'X-9', interpretado por Betoh Cascardo. A dupla promete tirar boas gargalhadas do público com essa parceria.



O longa começa a ser rodado neste mês de maio, com estreia prevista para agosto. O filme tem tudo para se tornar uma série e já está sendo disputado por outras quatro plataformas de streaming. No elenco também estão Tito Júnior, Peter Brandão, Rogerinho do Quero, Mc Smith, entre outros.