Darlin Ferrattry e o ex-namorado, Gabriel Azevedo Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 05:00

Chegou ao fim o namoro da empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, com o presidente de escola de samba mirim, Gabriel Azevedo. Segundo a coluna apurou, o casal decidiu colocar um ponto final de forma amigável, após dois anos de relacionamento.



No início do ano passado, Darlin chegou a ganhar de Gabriel um anel de compromisso. Na ocasião, ela mostrou a joia e pareceu bem emocionada com o presente. Os dois, inclusive, tinham planos de se casar, mas no fim das contas acabaram tomando rumos diferentes. Além de Lexa, Darlin também é mãe de Isaac Leandro, de 21 anos, e Wenny Isa, de 10.