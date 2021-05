Felipe Prior Márcio Farias

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 05:00

Em entrevista ao Flow Podcast, no Youtube, Felipe Prior contou ter achado injusto ele ter vencido uma das provas de resistência do 'BBB 20' e ter conquistado uma liderança, mas não ter recebido nenhuma premiação do reality. "A prova do líder que eu ganhei lá, eu fiquei com a mão no botão 8 horas. Durante a prova eu pensei: 'cara, eu trabalho pra caramba na obra, a Above (patrocinadora da prova) vai me pagar pelo menos uns R$ 20 mil pra eu ficar aí'. Eu ficava fazendo as contas. Fui lá, ganhei, comemorei... Chegou no dia seguinte, o Tiago Leifert chegou na sala e falou: 'bom, pessoal, o novo líder é o Felipe Prior. Você tem cinco pulseiras do vip, pode dar pra quem você quiser'. E aí eu peguei e dei só pro Babu e mandei todo mundo pra xepa. Terminou a prova e o Tiago disse: 'então curtam a festa'. Aí eu pensei: 'O Tiago só falou isso? Acho que ele deve voltar e falar o prêmio da prova'. E nada. Abriu a porta e fui curtir a festa. Depois fiquei pensando: 'fiquei 9 horas ali, não ganhei um real, a prova do anjo que eu nunca participava todo mundo voltando com prêmio. Fiquei put*", reclamou o arquiteto.