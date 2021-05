Cleo e o Dr. Fernando Macedo Divulgação

Publicado 12/05/2021

Atriz e cantora Cleo se submeteu a um tratamento especial com laser para remoção de melasma. Há alguns anos, a artista revelou que sofre com esse problema de pele que provoca manchas escuras na face, causadas pela exposição crônica ao sol e é influenciado por componentes genéticos e hormonais. "Lembro que quando descobri o melasma foi complicado pra mim, mas comecei a fazer o tratamento e fiquei contente, pois tenho visto muita melhora nas regiões. Hoje, ao entender melhor o que é o melasma e como que ele reage na minha pele, tenho lidado de uma forma mais tranquila", diz Cleo.



Para um tratamento completo e eficaz, são recomendadas, em média, de três a seis sessões, feitas com de 15 a 30 dias de intervalo. "Melasma ainda não tem cura definitiva, mas finalmente temos tratamentos efetivos. Dentre os procedimentos mais realizados, o meu preferido de todos é a novidade recente do laser Fotona Starwalker, procedimento mais efetivo para tratar manchas - além de melhorar a qualidade da pele - e que pode ser feito inclusive na estação mais quente do ano", revela o Dr. Fernando Macedo, responsável pelo tratamento de Cleo.