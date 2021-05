Cristiano Garcia Divulgação

Publicado 13/05/2021

Cristiano Garcia dá início a um novo ciclo em 2021. O ator estava prestes a ir embora do Brasil quando a novela 'Gênesis', da Record TV, veio para resgatar a sua esperança por dias melhores. Aos 40 anos, o artista dará vida ao neto de Abimeleque na trama, o personagem Nader, herdeiro do trono. Natural de Alvorada, no Rio Grande do Sul, Cristiano é formado em administração e pós-graduado em controladoria. Porém, o talento artístico corre em suas veias desde os 16 anos e, por isso, vem buscando conhecimento para crescer cada vez mais no meio da arte, que é considerada por ele uma das profissões mais lindas do universo.