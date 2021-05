Aryane Steinkopf, Beto Malfacini e a pequena Roberta Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 07:11 | Atualizado 13/05/2021 07:13

Nasceu a primeira filho do casal Aryane Steinkopf e Beto Malfacini. Roberta chegou ao mundo de parto normal na madrugada desta quarta-feira (12). "Obrigada Deus, obrigada queridas seguidoras que emanaram só energia boa para esse momento. Deu tudo certo. Roberta chegou nessa madrugada de parto normal às 3:58h pesando 3730g e medindo 51 cm!! Ela é maravilhosa, meiga e calminha", escreveu Ary no post do Instagram.

A influenciadora fitness já é mamãe de Aarão, de 4 anos.