Nanda Marques volta a gravar pegadinhas do João Kleber Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 12:43

Depois de um ano com as gravações interrompidas, por conta da pandemia do novo coronavírus, Nanda Marques voltou a gravar recentemente as pegadinhas do programa 'João Kleber Show', da RedeTV!. A ruiva falou um pouco sobre a volta aos trabalhos.

“É muito bom voltar a gravar. Estava com saudades. Fiquei mais feliz por ter voltado com meus amigos, o ator Alex Duran e Renato, diretor de externas. O entrosamento da equipe é fundamental para essa fase que voltamos a gravar com todos os cuidados necessários por conta da Covid", afirma.

Publicidade

A musa do Carnaval carioca ainda afirma que as gravações voltaram com diversas mudanças, por conta dos protocolos exigidos em função da pandemia. "Porém sabemos que todo cuidado é necessário para dar tudo certo. Foi incrível", disse a modelo.