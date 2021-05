Arthur Picoli e Carla Diaz Reprodução/Globo

Publicado 13/05/2021 15:11 | Atualizado 13/05/2021 15:15

Participante do 'BBB 21', Arthur Picoli usou as redes sociais, nesta quinta-feira (13), para falar um pouco sobre o olhar do público diante do relacionamento que ele teve com a atriz Carla Diaz dentro do confinamento do reality da Globo.

Segundo Arthur, as pessoas indiretamente têm apoiado o romance que o instrutor de Crossfit viveu com Carla. "Todo lugar que eu paro pra comer me dão uma lata com a letra C. Por que será?", brincou o ex-brother ao questionar seus seguidores sobre o assunto.

Após o término do 'BBB 21', Arthur e Carla ficaram de conversar sobre a relação dos dois que, ainda dentro do confinamento, ficou mal resolvida. O ex-casal, no entanto, não chegou a falar publicamente se o papo sobre o relacionamento de fato rolou.