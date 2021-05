Giovanna Antonelli Globo/João Miguel Júnior

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 05:00

Um aplicativo que promove o clareamento da pele e atenua linhas de expressão foi acionado na justiça por ter supostamente se apropriado de uma foto de Giovanna Antonelli . A atriz afirma que foi avisada por seguidores que sua imagem estava sendo utilizada pela plataforma em questão, que promete retoques estéticos nas imagens. Incomodada, a global agora quer ser indenizada em R$ 50 mil por danos morais e ainda espera algum valor por danos materiais, para serem arbitrados a critério do juiz.



Na ação, ela diz ser uma das mais valiosas imagens do mercado publicitário nacional, acusando o aplicativo de se apropriar de sua imagem e afirmando que a foto usada foi retirada de seu perfil no Instagram sem qualquer autorização prévia. A ação também busca a responsabilização solidária da Apple, Google, e Facebook, além, é claro, do próprio aplicativo.



E não para por aí. O advogado da atriz ainda está pedindo que sejam apresentadas as quantidades de downloads do aplicativo e todos os números de visualizações e clicks nas publicidades usadas com a imagem de Antonelli. Das quatro empresas acionadas por Giovanna, o juiz do caso excluiu da ação a Banuba Limited .