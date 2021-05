Dalton Vigh Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 05:00

Onipresente na televisão em 2020, já que esteve em três novelas simultaneamente, o ator Dalton Vigh, que vive o protagonista do elenco adulto da trama infantojuvenil 'As Aventuras dePoliana', disponível na Netflix, tem visto o projeto figurar constantemente o TOP10 da plataforma de streaming.

Dalton também tem um dos papéis centrais na série policial 'A divisão', produção do Afroreggae e que tem duas temporadas disponíveis no Globoplay. A trama, que foi aclamada pela crítica especializada, conta a origem da Divisão de Antissequestros do Rio de Janeiro, e traz o ator interpretando Venâncio Couto, deputado estadual que almeja ser governador e tem a filha sequestrada, conflito principal da produção.

Publicidade

No ano passado, o ator esteve no ar simultaneamente nas reprises de 'FinaEstampa' (Globo) e 'O Clone' (Viva), além da inédita 'As Aventuras de Poliana' (SBT).