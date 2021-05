Sasha Meneghel se casa com João Figueiredo no civil Reprodução Instagram

Sasha Meneguhel anunciou nesta sexta-feira (14) que se casou com o noivo, João Figueiredo. Em foto compartilhada nas redes sociais, a modelo mostrou o momento em que o casal oficializou a união e se declarou ao amado. Conforme esta coluna já havia antecipado, Sasha e João planejavam para este mês uma cerimônia íntima, que deve reunir cerca de 20 pessoas. A ideia era que o evento acontecesse na mansão de Xuxa, em Angra dos Reis, na Costa verde do Rio.

"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado. Promise to love and cherish you forever (prometo amar e cuidar de você pra sempre), Sasha Meneghel Szafir Figueiredo", escreveu a filha de Xuxa na legenda da foto.

João retribuiu a mensagem fofa e também se declarou. "Vou te amar e te cuidar pra sempre. [...] A nossa canção sempre foi o amor, agora ela vai tocar pra sempre! Eu me casei com a minha melhor amiga", escreveu ele.