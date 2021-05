Flávia Noronha comemora 38 anos com almoço em família Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 05:00

Ex-apresentadora do 'TV Fama', da RedeTV!, Flávia Noronha comemorou mais uma primavera ontem. A celebração por seus 38 anos aconteceu em um restaurante em São Paulo, e contou com a presença do marido, da filha e de poucos amigos próximos à Flávia. A coluna deseja felicidades à apresentadora!