Publicado 14/05/2021 19:26

Douglas da Silva Ribeiro, mais conhecido como 'DG Ribeiro', lançou nesta sexta-feira (14) a música 'Mundo de Desejo', que dá nome ao primeiro álbum do compositor e cantor. 'Mundo de Desejo' é uma composição de Marcelinho TDP, André Lemmos e Tiago Alexandre. A letra fala da cumplicidade de um casal que se ama, que mesmo com diferenças se completa e vive no mundo de desejo.

“Eu estou muito feliz com o resultado final. Foi praticamente um dia todo de gravação. Mas toda equipe se dedicou muito para entregarmos um produto de qualidade. Em tempos de pandemia, nada melhor do que cantar sobre o amor e levar alegria para o público”, revela DG.



A produção musical é assinada pelo renomado produtor Prateado.





