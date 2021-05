Marcela MCGowan curte final de semana romântico com a namorada, a cantora Luiza, em trailer em Campos do Jordão, no interior de São Paulo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 11:15

A ex-BBB Marcela McGowan resolveu falar sobre um período complicado que viveu no último ano. A médica publicou uma série de fotos em seu Instagram, onde revelou ter desenvolvido um quadro de ansiedade, depressão e síndrome do pânico: "Eu não queria contar para ninguém porque eu pensava que as pessoas iam me achar fraca e ingrata! Eu não queria me mostrar vulnerável. Eu queria que as pessoas me vissem como uma mulher forte".

E ela continua: "Mas eu precisava de ajuda, então eu contei para minha família e depois na internet e recebi tanto amor, apoio e suporte! Recebi também muitas mensagens de pessoas passando pelo mesmo e conseguimos nos apoiar. Contar com outras pessoas foi essencial para passar por esse momento difícil. Não tenha medo nem vergonha de compartilhar suas vulnerabilidades".