Por O Dia

Publicado 16/05/2021 11:20 | Atualizado 16/05/2021 11:22

Ivy Moraes resolveu dar uma nova chance a Nandinho Borges. Os dois estão viajando acompanhados de um grupo de amigos. Procurada, a assessoria da ex-BBB respondeu: "A Ivy é uma mulher solteira, envolve muita coisa determinar um status de relacionamento".

Ivy falou com a coluna: "Agradeço o carinho e as mensagens que as pessoas tem me mandado. Eu estou muito feliz, passando um fim de semana com amigos e com o Fernando. Mas quando for realmente uma mudança de 'status' eu conto pra vocês".