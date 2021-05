Israel e Rodolffo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 05:00

Mais tocados do Brasil há dois meses com a música 'Batom de Cereja', Israel e Rodolffo agora embarcam em um novo projeto, mas desta vez, em parceria com Wesley Safadão. O trio se prepara para lançar, no próximo dia 28, a faixa 'Faz amor comigo só hoje', uma mistura de forró com sertanejo. E não para por aí! No dia 21 deste mês, Israel e Rodolffo realizam sua primeira live após o término do 'BBB 21', que teve o Bastião como participante. O fiel escudeiro de Rolffo no confinamento, Caio Afiune, será o apresentador. A transmissão vai ao ar ao vivo pelo Multishow. Em conversa com a coluna, os dois falaram um pouco sobre a repercussão da dupla com o sucesso 'Batom de Cereja' e do aumento do engajamento com os fãs após a participação de Rodolffo no reality da Globo.



O BBB alavancou a carreira de vocês?



Publicidade

Israel - Com certeza. Foi através da vitrine oferecida pelo 'BBB', e também pela boa conduta e participação do Rodolffo, que o país despertou interesse em conhecer nosso conteúdo artístico e nossa história, que completou 26 anos em 2021. Graças a Deus saímos de lá com a dupla em primeiro lugar em todas as plataformas de streaming do país e no TOP100 mundial. Gratidão!



Israel teria coragem de fazer como o Rodolffo e se aventurar em um reality show?



Publicidade

Israel- Nossa, não mesmo (risos). Por natureza, sempre me pautei com mais timidez em certos tipos de exposição. Assistir à participação do Rodolffo no reality em certos momentos me causou desconforto emocional. Eu não me vejo preparado para tamanha aventura. O Rodolffo está de parabéns!



Vocês esperavam o sucesso de 'Batom de Cereja'?



Publicidade

Rodolffo- Sim, do mesmo jeito que esperamos o sucesso de cada uma das músicas que compõem o nosso repertório. Mas a 'Batom' tem uma cerejinha a mais (risos).



Como está a receptividade dos fãs com a dupla agora que o fandom aumentou consideravelmente?



Publicidade

Rodolffo - Olha, o termômetro que mede o comportamento receptivo da dupla junto ao mercado é a procura pelo nosso trabalho. E, assim sendo, estamos no topo da preferência no país. Mesmo não podendo fazer shows em função da pandemia, a nossa agenda para 2022 está com muita procura para eventos e festas, restando poucas datas para reservas em todo o país. Isso expressa a nossa receptividade junto aos fãs, de uma forma que jamais experimentamos em nossas vidas. E quer saber? Estamos muito felizes! Extasiados.



Rodolffo, você ensaiou um romance com a Sarah e com a Juliette. Como ficou a situação aqui fora?



Publicidade

Rodolffo - Negativo, não houve nenhum ensaio neste sentido. Sempre as tratei com respeito e muito amor, da mesma forma que continuo fazendo após o programa. É normal que tenha os 'shipps' neste sentido, o que respeito, assim como respeito a amizade entre pessoas do sexo oposto. Faz parte.



O que o público pode esperar dessa parceria de vocês com o Safadão? Como definir essa faixa?



Publicidade

Israel - Então, a gente tem e sempre teve uma grande admiração pelo trabalho do Safadão, do Xande, do Dorgival, e outros do gênero no Nordeste. Como a música 'Faz Amor Comigo Só Hoje' é uma pisadinha, um forró que está em alta atualmente, fizemos o convite para esse grande amigo e parceiro e ele prontamente nos honrou com uma belíssima participação. Acreditamos que essa parceria vai fortalecer ainda mais a música, que chegará no mercado ainda em maio, e que esperamos que seja mais um grande sucesso. Estamos confiantes!