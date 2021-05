Gracielle Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 05:00

Zezé Di Camargo, Gracielle Lacerda e a matriarca da família, Dona Helena, foram ao túmulo de Seu Francisco na manhã de ontem: "Dia de prestar todas homenagens possíveis a ele. Hoje (ontem) é aniversário daquele que me deu a vida e me ensinou o que é ser um ser humano. Fizemos uma visita a ele hoje. Oramos e nos emocionamos muito!! Feliz aniversário meu pai querido. Continuo te amando muito!!!", escreveu o sertanejo em sua rede social.

Seu Francisco morreu em novembro do ano passado, em decorrência de uma instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. Na ocasião, ele estava internado há duas semanas, após sentir dores no intestino. Chegou a fazer uma cirurgia para estancar um sangramento no órgão.