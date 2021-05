Perlla e o novo namorado, Patrick Abrahão Reprodução de internet

A fila andou para Perlla. A cantora usou sua rede social para anunciar que está namorando o empresário milionário Patrick Abrahão, de 23 anos.

Diogo Bottino, o ex-namorado de Perlla, tratou logo de mandar uma indireta ao mais novo casal da praça: "Extra, Extra: mais uma pessoa enganada. Quem nunca?". O post veio ilustrado com emoticons dando gargalhadas e com o personagem Chaves lendo uma notícia no jornal.