Publicado 17/05/2021 13:08

A Rede de Hotéis Riale, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde Mc Kevin estava hospedado quando caiu de uma das varandas do estabelecimento, emitiu um comunicado sobre o trágico episódio que resultou na morte do cantor, na noite de ontem.

"Informamos que no final da tarde deste domingo (16), o hóspede Kevin Bueno, conhecido como Mc Kevin, caiu do 5º andar de um dos nossos apartamentos. De imediato a equipe do hotel acionou o Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para o hospital ainda com vida. Infelizmente recebemos a triste notícia que Mc Kevin não resistiu aos ferimentos. Nossos sentimentos à família e aos fãs. Neste momento estamos em total cooperação com as autoridades policiais para esclarecimento do ocorrido", informa o comunicado do hotel.

Kevin foi socorrido às pressas pelos bombeiros para Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. O cantor de 23 anos deixa sua mulher, Deolane Bezerra, com quem se casou no fim do mês passado.

A 16ª Delegacia da Barra da Tijuca está investigando o caso e já convocou Deolane, a produção e amigos de Mc Kevin que também estavam hospedados no mesmo hotel para prestar esclarecimentos. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento devem ser analisadas pela polícia.