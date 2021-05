Velório de Mc Kevin será na quadra da Unidos de Vila Maria Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 16:59 | Atualizado 17/05/2021 17:06

O corpo de Mc Kevin será velado nesta quarta-feira (18), na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, localizada na Rua Cabo João Moteiro da Rocha, 448, no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. Com início às 4h e término às 8h, o velório será aberto ao público.

O corpo de Mc Kevin foi liberado do Instituto Médico Legal, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (17). O cantor de 23 anos morreu na noite do último domingo, após cair da varanda do quinto andar de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Kevin chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros para Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

Mulher do cantor, Deolane Bezerra e amigos de Mc Kevin que também estavam hospedados no mesmo hotel foram convocados a prestarem depoimento hoje, na 16ª Delegacia da Barra da Tijuca. A família do funkeiro também esteve na DP, na tentativa de entender as circunstâncias da queda que resultou na morte do artista.