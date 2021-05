Li Martins e JP Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 05:49

Na noite de segunda-feira (17), o diretor do Power Couple Rodrigo Carelli revelou o casal que protagonizou o 'gemidão' do ´Power Couple'. "Sim! Pra quem estava na dúvida de quem era o 'gemidão' do 'Power Couple', revelamos no programa que eram a Li e o JP. E quem fez 'shhhhh' foram Márcia e Rod, que estão na barraca, ao lado do perrengue", escreveu o diretor do reality em seu Twitter. O administrador do perfil de Li Martins se justificou em uma postagem do Instagram 'Gossip do dia': "Uma noite de amor não faz mal, não é mesmo? O #PowerCouple mostrando que dá pra jogar, competir, conviver e se amar", postou.