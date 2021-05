Juliette Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:31

Depois que esta humilde coluna publicou, com exclusividade, que Juliette Freire, campeã do 'BBB 21', recusou o convite de Luan Santana para participar do clipe da faixa 'Morena', e a advogada se pronunciou dizendo que ainda está estudando e pensando na proposta, a Sony Music emitiu um comunicado à imprensa para esclarecer o ocorrido.

"Na quarta-feira, dia 05 de maio, Luan Santana participou como convidado especial, juntamente com todos os integrantes do BBB21, do programa “A Eliminação – O Reencontro”, comandado por Vivian Amorim e Bruno de Luca, no canal Multishow. Durante a atração, ao vivo, o artista convidou Juliette para participar do clipe de sua nova música, “Morena”. A gravadora Sony Music deu continuidade ao convite, que foi recusado, antes do início das negociações. Desta forma, Luan Santana e a sua gravadora já dão andamento ao clipe de “Morena”, que será gravado em breve", informa o comunicado da gravadora.

Publicidade

Juliette havia aceitado o convite de Luan Santana ao vivo, no Multishow. Mas o amigo da paraibana, Huayna Tejo, que trabalha na equipe dela e se apresenta por aí como empresário de Juliette, declinou do convite em nome da maquiadora, em conversa com um representante da Sony Music, na semana passada. Na ocasião, segundo fontes da coluna, Huayna teria dito, em nome de Juliette, que ela agradeceu o convite, mas não poderia dar continuidade por conta de outros projetos em que está envolvida.

Nesta terça-feira (18), no entanto, a campeã do 'BBB' se pronunciou dizendo que não havia recusado nada ainda e que ainda estudava a possibilidade. Logo, a ex-sister precisa entrar em acordo com sua equipe para evitar tais desencontros...