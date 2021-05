Pérola Faria Rodrigo Lopes

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 05:00

Depois de 13 anos, Pérola Faria não é mais contratada da Record TV. A informação foi confirmada à esta colunista pela própria atriz. "Meu contrato estava na extensão e, assim que acabei de gravar, em março, a Record finalizou. Esse último (contrato) foi de 4 anos, podendo extender para 5. Entrou na extensão em outubro e eles poderiam finalizar quando fosse necessario", conta a artista, que ainda deu spoiller de seus próximos projetos.



"Meus 'possíveis' projetos são um filme do Rafael Calomeni, que acabou sendo adiado pela pandemia e uma peça que também foi adiada, com direção do Jorge Farjalla. Mas a peça talvez seja adaptada para o online. Estão vendo essa possibilidade. Tenho muita saudade do teatro, mas quero muito investir em series", confessa a atriz, que viveu a personagem Khen, Rainha do Egito, em seu último trabalho na Record, na novela 'Gênesis'.