Thalita Zampirolli Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 02:00

A influenciadora digital e empresária Thalita Zampirolli, que mora há alguns anos nos Estados Unidos, comemorou seus 30 anos em grande estilo. A loura celebrou a data a bordo de um iate em Miami, numa festa em alto mar.

"A minha festa foi no barco, em Miami, com todos meus convidados vacinados. Um dos irmãos da família Lima, o Allen Lima, tocou na minha festa e foi lindo demais. A pandemia aqui em Miami está se estabilizando e em breve não iremos mais precisar usar máscara. A minha festa teve pessoas especiais que amo e admiro ao meu lado, tudo ocorreu do jeito que eu queria. Foi maravilhoso e o tema foi sereias em alto mar", conta a beldade.