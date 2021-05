Ana Maria Braga entrevista mãe de MC Kevin Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:42 | Atualizado 19/05/2021 10:37

Na manhã desta quarta-feira (19), Ana Maria Braga conversou com Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, no 'Mais Você'. "Eu estou sem forças pra muita coisa. Parece que saiu um pedaço de mim. Eu e o Kevin tínhamos uma relação muito intensa sempre. Estou sem chão. Sem ele. Não sei explicar o que eu estou sentindo", disse ela.

Dona Val afirmou que já tinha pedido ao filho que buscasse ajuda profissional para lidar com as mudanças que aconteceram em sua vida: "O Kevin sempre foi um menino muito intenso. Ele tinha hiperatividade. A gente passou muita dificuldade. A gente não tinha nada. Depois tem tudo. Sempre falei que ele precisava passar por um psicólogo pra ajudar. Ele dizia que a psicóloga dele era eu".

"A gente não sabe as amizades que anda quando o filho está na rua. O filho nunca fala tudo o que faz. A minha preocupação é droga e bebida. A infância dele foi muito difícil nesse negócio de droga. Nunca quis ele envolvido com isso. É a realidade do jovem da periferia. Sempre disse: 'filho, respira pra viver'. Em dois meses ele foi pra Dubai, foi pro México... Nos últimos dias, ele não dormia porque queria viver tudo intensamente. E hoje ele não está comigo mais".

Valquíria explicou que MC Kevin não se casou oficialmente com a advogada Deolane Bezerra e que ela ainda não sabe o que houve no início da noite de domingo (18) efetivamente: "Ele não casou. Fez um noivado. Ele falou que casou. O que aconteceu eu ainda não sei. Não entendi nada. Estou esperando uma explicação. Quero saber realmente o que aconteceu porque eu também não sei. A última vez que o Kevin me mandou mensagem foi 5h27 dizendo 'te amo, mãe'. Seis e pouca eu recebi a notícia que ele tinha caído do apartamento".

A mãe de MC Kevin falou sobre as homenagens ao filho: "Quem conheceu ele como pessoa, não conseguia não demonstrar esse carinho. Ele dizia: 'eu vou fazer história. Nem que seja no dia em que eu morrer'. Ontem eu passei o dia vendo as coisas. Ele realmente fez história. Eu tenho orgulho de ter sido mãe do Kevin e sei que ele foi embora com orgulho da mãe que ele teve. Não esperava ter essa repercussão mundial do que aconteceu com ele. Não esperava que meu filho fosse embora... Vinte e três anos, né? Não viveu nada...", lamentou.

Ana Maria perguntou sobre a nova canção do funkeiro, que falava sobre ir embora: "Essa música ele fez pro álbum novo, que vai lançar no dia 21. O Kevin fazia muita música. Às vezes eu não tinha tempo de escutar todas as músicas dele. Kevin sempre teve sensibilidade. Sempre foi um menino que previa as coisas. Ele me falar às cinco da tarde que me amava... Foi muito chocante. O corpo ia chegar aqui 1h da manhã. Eu tomei um remédio, deitei, acordei duas e pouco da manhã. Quando eu entrei e olhei pro lado, o caixão estava entrando junto comigo. Pra mim foi tipo: 'vamos mãe, vem se despedir comigo'".

Dona Val deixou um recado para os fãs de MC Kevin: "Os jovens precisam olhar o que aconteceu com o Kevin. Ele sempre quis que todo mundo fosse feliz, que essa juventude tivesse sucesso. Eu quero que esses meninos aprendam a escutar a mãe e o pai. Eu sei que quando a gente é jovem é difícil. Mas escutem. Talvez, se ele tivesse me escutado, ele estivesse aqui, né, Ana?", questionou.

Val agradeceu o carinho dos fãs: "É um carinho que está abraçando a mim e a minha família. Os sonhos dele não morreram. Eu estou viva e vão ser realizados. Ele queria dar uma vida melhor a pessoas que não tem condições e eu vou fazer. O projeto dele não morreu. Eu vou segurar na mão dele e dizer: 'vamos lá, filho! Vamos fazer!'. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado o meu filho".

Valquíria também comentou sobre o estilo de música que o filho cantava: "O funk mudou a vida do Kevin. O Kevin tinha tudo pra dar errado. E deu tudo certo. Para eu estar sentada aqui falando com você, Ana Maria, foi porque deu muito certo. Kevin deixou um legado. Deixou um nome. Deixou uma raiz que eu vou regar todos os dias para crescer e virar uma árvore gigante".

