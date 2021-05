A dupla João Bosco e Gabriel com a cantora Flay Divulgação

A dupla João Bosco e Gabriel gravaram, em fevereiro deste ano, o DVD 'Cola Aqui', sob direção geral de Rafael Vannucci, Dudu Oliveira, Franklin Godinho, Camila Paiva, André Caverna e Thiaguinho Lopes. O audiovisual contou com participações ilustres como a ex-BBB Flay em 'Ela Sofre Diferente', que chega em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira (21).



A música, composta por João Bosco, Gabriel, Jenner Melo, Day e Lara, deixa nítido que o sofrimento de um término de relacionamento é difícil. Mas uma mulher independente reage diferente, daí o título da canção, que prima pela criatividade da composição ao enaltecer as mulheres do século XXI.

Para incrementar o lançamento, a cantora Flay faz participação especial com a dupla. "Essa música foi muito bem composta, na hora que mostramos para o nosso empresário, Walter, ele curtiu muito e amamos a ideia de colocar a Flay para somar na música. Essa participação foi para acontecer mesmo, tanto que quando ela ouviu a música ela gostou e aceitou participar também, então acreditamos que temos a música certa e com a participação certa na hora certa", afirmou João Bosco.

Gabriel comentou que a faixa promete ser o mais novo hit da dupla. "Creio que essa música vai ser um novo hit nacional, e acredito que muitas mulheres irão se identificar com a canção. Fizemos essa música para as mulheres, para elas não sofrerem em casa, mas sim na balada com um copo na mão e bumbum no chão", citou Gabriel.