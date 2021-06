Deolane e MC Kevin - Reprodução de internet

Publicado 16/06/2021 06:57

Na madrugada desta quarta-feira (16), Deolane Bezerra, viúva do funkeiro MC Kevin, usou seu Instagram para falar do primeiro mês da morte do marido. Para ilustrar, ela usou fotos da viagem dos dois a Cancún, no México.

"Um mês sem você… e onde estiver quero que saiba que minha vida não é mais a mesma. A pior dor é a da saudade, sentir saudades de quem não vamos ver mais é uma das piores dores existentes no mundo… continuo orando por você, por nós", postou Deolane.

"Ah, meu menino, como queria ter te falado mais da maldade das pessoas e do interesse que a grande maioria tinha em viver a vida que você proporcionava. Sei que aí de cima você está cuidando e me acalentando junto com o nosso bom Deus. Tenho orgulho de ter te ajudado espiritualmente, como você dizia. Tenho orgulho de ter feito você sorrir quando pude! Você está eternizado em meu coração!", escreveu Deolane em outro post.

"Lembrarei sempre de você com esse sorriso. E, se hoje eu não tolero mais falsidade e injustiça, é por você! Levarei sempre você comigo e lembrarei sempre das suas palavras. Você me fez 'me sentir foda, forte, na verdade uma fortaleza'... vou mostrar pro mundo porque sou a mulher que você tanto admirou. Por ter qualidades e não dinheiro... isso nunca nos importou. Você é verdade, meu amor. Você era puro, eu te amarei infinitamente como te prometi. Aliás, como prometemos um para o outro... Que saudades...", finalizou ela.

O funkeiro morreu no dia 16 de maio, depois de cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.