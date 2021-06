Patroas presenteiam assessora com reforma - Divulgação

Patroas presenteiam assessora com reformaDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 05:00

Marília Mendonça, Maiara e Maraísa colocaram a mão na massa no programa 'Te Devo essa Brasil'. O reality é uma versão nacional dos já conhecidos mundialmente irmãos Scott, no Brasil apresentado por Dony De Nuccio e Renato Mendonça. As cantoras escolheram a assessora de imprensa Silvia Colmenero, que as acompanha desde o início da carreira para ganhar a reforma. "A nossa parceria dura mais de seis anos, a Silvia sempre foi muito 'mãezona', e cuida de todas nós com muito amor. Ela merece este presente para mostrar nossa gratidão por tudo que vivemos e ainda iremos viver juntas." revelam as artistas.