Monilton Moura se casa com Solange Almeida - Divulgação

Monilton Moura se casa com Solange AlmeidaDivulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 05:00

Casada com Monilton Moura desde novembro do ano passado, Solange Almeida decidiu dar mais um grande passo em seu relacionamento com o empresário: engravidar. O casal está tentando por meios naturais, mas não descarta o tratamento através da Fertilização in Vitro (FIV). Sol, que aos 46 anos já é mãe de quatro filhos, não teme os desafios da maternidade. "Gosto mesmo de ser mãe e não vejo a hora de isso acontecer mais uma vez", disse a cantora à coluna.

Ter um bebê é um desejo que partiu de você ou do Monilton?

Nasci pra ser mãe! Sempre gostei de gerar a criança, de cuidar. Eu mesmo cuidei deles e o auxílio de babá somente quando eu voltava a cantar. Ele não tem filho e também nunca me cobrou, mas sempre quis ter mais filhos, mas no momento certo... e em meio a uma conversa decidimos que era a hora.



Publicidade

Depois de quatro filhos ainda bate aquela insegurança em ser mãe novamente ou já está acostumada e sente que vai triar de letra?

Não tenho dúvida que tirarei de letra. Nasci pra ser mãe. Nunca tive a insegurança de não dar conta.



O que seus filhos acham de ganhar um irmão ou irmã caçula?

A Esther (caçula) me cobra bastante um irmãozinho. O Rafa tinha muito ciúme, mas hoje ele brinca e diz que esta pronto pra ter irmãos. As minhas outras filhas são tranquilas e apoiam a minha decisão.



Publicidade

A gente sabe que depois dos 40 há uma dificuldade maior de conseguir engravidar. Está tentando por método normal ou através de algum tratamento de fertilidade?

Estamos tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for pra ser, será!



Cogita a possibilidade de FIV (Fertilização in Vitro) se necessário?

Sim! Tenho uma amiga médica que é especialista em reprodução e congelamentos de óvulos (Zuleika Guimarães) que inclusive cuida do bebê da Lore Improta e do Léo Santana. Tenho óvulos congelados desde 2013, e daí liguei pra ela e externei o desejo e já e começamos a fazer os exames e se Deus quiser logo logo estaremos grávidos.



Publicidade

Não teme engravidar em meio a pandemia?

Sou muito caseira. E acredito que como os shows estão suspensos, creio que será até mais tranquilo engravidar, amamentar, cuidar. Terei muito mais tempo pra ser mãe em tempo integral e por mais tempo.



Depois de quatro experiências com a maternidade, ainda sente que tem algo que será desafiador pra você?

Acho que não! Eu amo tudo na gravidez. As mudanças no corpo, o parto. Já tive parto normal e já tive cesárea, ambos foram tranquilos. Sou aquela mãe que passa a noite levantando pra cuidar do meu filho. Que chora de emoção ao amamentar, que faz questão de cuidar do umbigo até cair. Minha mãe me dizia uma coisa e eu levo pra vida, sabe? 'Quem pariu Matheus que balance (risos). Gosto mesmo de ser mãe e não vejo a hora de isso acontecer mais uma vez.



Publicidade

Monilton será pai de primeira viagem?

Ele tem uma relação incrível com meus filhos desde a primeira vez que namoramos. E essa volta foi incrível, porque o amor estava ali guardadinho por todos. E ele sempre deixou claro que embora não seja o pai dos meus filhos e não queira assumir esse papel, os meus filhos são como se fossem dele também. E ele deixou claro que não importa, caso eu não queira mais ter filhos. Mas no fundo eu sei que ele quer.



Como está a expectativa dele para ser pai?

Ele tá ansioso. Estamos aqui na expectativa de que dê tudo certo e que logo logo a gente possa dividir essa notícia com todos.



Publicidade

Em relação a você ou ele, há expectativa por algum sexo em específico do bebê?

Não! O que Deus mandar será bem vindo. Vindo com saúde é o que importa.