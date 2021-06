Samantha Schümtz e Thiago Gagliasso - Reprodução/Montagem

Publicado 21/06/2021 21:49 | Atualizado 21/06/2021 22:06

Thiago Gagliasso decidiu tornar público que vem cobrando de Samantha Schmütz explicações sobre verbas, no valor total de R$ 21 mil, que a atriz ganhou do governo de São Paulo por ter participado do 'Festival Cultura Em Casa' entre abril e junho do ano passado. O ator mostrou parte das prestações de contas do evento, onde constam também pagamentos feitos para outros artistas como Roberta Sá, Ailton Graça, Karol Conka, Tulipa Ruiz, Ed Motta, Casseta & Planeta, entre outros.

A coluna procurou a assessoria de Samantha Schmütz para saber sobre a polêmica e a equipe da artista enviou a seguinte nota: "A atriz e cantora foi contratada em abril de 2020 pelo Governo de São Paulo para a realização de cinco lives no festival #CulturaEmCasa. Sendo assim, a apresentação da artista corrobora com o seu posicionamento que, desde sempre, foi de estimular a população a não se aglomerar e levar cultura para quem está em casa, em período de pandemia. Além disso, Samantha dividiu seu cachê com toda a equipe envolvida no espetáculo, que ainda está sendo duramente afetada pela crise no setor".

Além dos comprovantes dos pagamentos, Thiago fez um post chamando Samantha de 'atriz militante' e ressaltou que considera 'nojento' os artistas ganharem dinheiro público em um momento tão difícil da economia brasileira por causa da pandemia do coronavírus. "Fica em casa seus trouxas, enquanto o Governador de São Paulo gasta o seu dinheiro pagando atriz militante. Seremos todos babacas até quando? Vocês juram que esse 'Fora Bolsonaro' é à toa? Que fique bem claro que não é ilegal receber o dinheiro para fazer um trabalho, mas, agora em plena pandemia e com o povo na merda, chega ser nojento aceitar um cachê para fazer isso! Estou de saco cheio dessa gente babaca mesmo! Vou atrás do que eu acho certo!", comentou o irmão do ator Bruno Gagliasso.