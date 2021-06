Aiane Freitas - Divulagação

Aiane FreitasDivulagação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 02:00

A influenciadora Aiane Freitas abriu o coração para revelar que durante oito meses foi vítima de um relacionamento abusivo. A experiência traumática até hoje mexe com a modelo, que demorou a entender que não estava em uma relação saudável. "Percebi quando eu não era mais feliz. Não sorria e vivia chorando todos os dias. Pedia a Deus uma luz, que Ele me ajudasse a sair dessa. Me sentia angustiada perto dele", relembra.

Aiane contou ainda que o ex-namorado só a colocava pra baixo. "Era tóxico ao extremo, queria que eu fosse submissa a ele, ser meu dono e me manipulava de um jeito que eu me sentia culpada por tudo de ruim que acontecia na relação. Como se não bastasse, ele me traiu com uma amiga dela".

"Nunca tinha passado por um relacionamento assim antes. Eu terminava e aí ele me manipulava pra voltar, fazia com que eu me sentisse culpada pelos erros dele e me taxava como louca o tempo inteiro. Inclusive, ele saiu da relação falando pra todo mundo que eu era psicopata e doida", recordou Aiane, que precisou fazer terapia para entender a situação.

"Precisei fazer muita terapia para descobrir que amor de verdade é leve, é liberdade. A pessoa que vive isso tem que entender que é um processo. Infelizmente, não vai ser da noite pro dia. O primeiro passo é reconhecer que está em uma relação tóxica e, a partir disso, procurar uma ajuda profissional, fazer terapia, trabalhar o autoconhecimento, o amor próprio. Isso vai te ajudar a sair desse sofrimento que parece que nunca vai ter fim, mas tem, acredite”, aconselhou.