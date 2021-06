Atrizes Rosana Garcia e Suzana Abranches viram preparadoras de elenco da Record - Reprodução Instagram

Atrizes Rosana Garcia e Suzana Abranches viram preparadoras de elenco da Record Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 05:18

Famosa por ter trabalhado como atriz mirim e na pele da personagem Narizinho no seriado infantil 'Sítio do Picapau Amarelo' (1977-1981), Rosana Garcia hoje ainda trabalha na TV, mas agora, nos bastidores. Atualmente ela desempenha o papel de instrutora de dramaturgia da Record TV e prepara boa parte do casting infantil da emissora. Longe das novelas desde que fez uma breve participação em 'Flor do Caribe' (2013), Rosana tem trabalhado com a preparação de atores há quase 20 anos, tendo preparado, inclusive, atores da Globo.

Quem também seguiu o mesmo caminho e está na Record é a atriz Suzana Abranches, que deu vida à terceira Emília da primeira versão do 'Sítio do Picapau Amarelo' (1977-1986), uma das mais elogiadas da produção. Atualmente, ela faz parte do elenco de 'Gênesis' como uma feiticeira. Em seu currículo, Suzana coleciona doze novelas, cinco séries, dois filmes, sete peças de teatro, além de também atuar como preparadora de elenco.