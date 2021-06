Juliana Nicoli e Glauber Britto - Divulgação

Juliana Nicoli e Glauber BrittoDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 07:41

Festa junina é bom demais, né? O problema é que com essa pandemia não dá pra aglomerar e dançar a quadrilha com os amigos. Mas o youtuber Glauber Britto, do canal 'Champagne com Dendê', dá a solução para quem quer curtir a data em casa. "É só escolher as receitas certas, preparar um vinho quente, colocar um forró para soltar o corpo e ter mais alegria em meio a essa loucura toda que está acontecendo no mundo", afirma.

Para isso, Glauber preparou uma série de receitas especiais temáticas em seu canal. Uma delas, é do bolinho caipirinha, que conta com a participação da amiga Juliana Nicoli, ex-Masterchef Brasil, para ensinar o quitute típico do interior de São Paulo. "O bolinho caipira é originário do Vale do Paraíba, como a Juliana é de lá, eu achei interessante ela mostrar essa receita que é super tradicional para eles. Nada melhor do que ela pra contar toda a história por trás desse bolinho que é uma delícia!", conta o influenciador.