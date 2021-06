Arthur Picoli - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:33

Arthur Picoli compartilhou com os fãs, na manhã desta quarta-feira (23), que ele e sua família vêm sendo alvo de ameaças. O ex-BBB falou ainda que até seu amigos estão recebendo mensagens de ódio e fez um alerta aos haters. Arthur chegou a compartilhar um print de uma mensagem de um hater dizendo: "Dessa vez eu pego ele, esse escrito*", disse o internauta se referindo a ele.

"Passando pra falar sobre uma parada chata que eu não falei ainda, mas que acredito que esteja passando dos limites e já está enchendo o saco. A galera perde a noção das coisas, pessoal está doente. Meter minha família no meio não é legal. Tô viajando, como todo mundo sabe, vim aproveitar meu aniversário com uns amigos e eu tenho que ficar acordando com esse tipo de mensagem. Minha família e meus amigos estão recebendo (ameaças). Se for fazer, só vem", disse o instrutor de Crossfit.