Charles Paraventi - Alma Estúdio

Charles ParaventiAlma Estúdio

Publicado 16/09/2021 04:29

Depois do sucesso de seu personagem em 'Gênesis', da Record, trama na qual interpretou o Rei Bera, de Sodoma, o ator Charles Paraventi agora está de volta à Globo. Ele foi escalado para fazer uma participação novela 'Nos Tempos do Imperador', na pele de um empresário interessado em comprar o cassino de Quinzinho (Augusto Madeira).O último trabalho de Charles na emissora foi no 'Especial de Malhação', em 2019.