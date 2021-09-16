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Charles Paraventi está de volta à Globo
Ator estava no elenco de 'Gênesis', da Record' e irá agora fazer uma participação na novela 'Nos Tempos do Imperador'
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