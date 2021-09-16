Fábia Oliveira

'Não vão me calar sobre absolutamente nenhum dos meus posicionamentos', diz Paolla Oliveira

A atriz diz que é vítima de fake news: 'Mais uma narrativa tentando intimidar quem se posiciona ou se opõe a esse governo'

Publicado 15/09/2021 19:59 | Atualizado há 8 horas