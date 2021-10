José Loreto e a namorada na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio - Agnews

José Loreto e a namorada na praia de São Conrado, na Zona Sul do RioAgnews

Publicado 15/10/2021 17:48 | Atualizado 16/10/2021 06:22

Tudo indica que José Loreto voltou com a ex-namorada, a DJ Bruna Lennon. Os dois trocaram beijos calientes na tarde de sexta-feira (15), na praia de São Conrado, na Zona Sul. Para alegria dos fotógrafos de plantão no local, eles dançaram, tiram fotos, rolaram na areia como bife à milanesa e teve até aquela brincadeira de pega-pega no mar. Como essa coluna acredita no amor, o trio torce pelo romance dos pombinhos.