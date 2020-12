Por Padre Omar

Publicado 20/12/2020 06:00

Hoje, quarto e último Domingo do Advento, a liturgia nos prepara para o Natal. É um convite para meditar a narração do anúncio do Anjo a Maria: quando o Arcanjo Gabriel revela que a vontade do Senhor é que ela se torne mãe do seu filho unigênito. Maria, uma simples jovem de Nazaré, deu o seu “sim” a Deus, em uma verdadeira atitude de fé.

Respondendo ao Anjo, Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. No seu sim, Maria não sabe por quais caminhos irá se aventurar, quais dores deverá suportar, quais riscos enfrentar. Mas está consciente de que é o Senhor que a interpela, e confia totalmente nele.



Maria também nos ensina a reconhecer o tempo de Deus. Ela tornou possível a encarnação do Filho de Deus, precisamente graças ao seu “sim” humilde e corajoso. Maria nos ensina a captar o momento favorável em que Jesus passa na nossa vida e pede uma resposta pronta e generosa.



Na celebração do Natal, o menino Deus vem bater novamente à porta do coração de cada cristão. Cada um de nós é chamado a responder, como Maria, com um “sim” pessoal e sincero, colocando-se plenamente à disposição de Deus, da sua misericórdia e do seu amor.



Quantas vezes Jesus passa na nossa vida, nos envia um Anjo, e não nos damos conta, porque estamos profundamente imersos em nossos pensamentos e em nossos problemas. Mas, quando sentimos em nosso coração vontade de fazer o bem, arrependimento pelo que fizemos de errado, é quando o Senhor bate à nossa porta. Ele nos faz sentir isto: o desejo de sermos melhores. Portanto, se sentir este desejo de melhorar, é Ele que bateu à tua porta: não O deixes passar!