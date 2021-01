Por Padre Omar

Publicado 03/01/2021 00:00

Rio - Como já é tradição na Igreja, o pontífice inicia o ano com mensagem convidando todas as pessoas de boa vontade ao cultivo da paz. Em 2021, inspirado por tempos difíceis de pandemia, o Papa Francisco escreveu sobre a cultura do cuidado como caminho para paz.

2020 ficou marcado pela grande crise sanitária do coronavírus, agravando fortemente outras crises. Tanto sofrimento nos ensinou a importância de cuidarmos uns dos outros a fim de se construir uma sociedade alicerçada em relações de fraternidade.

De acordo com o Papa, em sua mensagem "a cultura do cuidado como percurso de paz"; a cultura do cuidado é o único caminho para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito, que hoje parece prevalecer.

Mais uma vez, somos chamados a exercer a solidariedade na qual revelamos o amor pelo outro de modo concreto, não como sentimento vago, mas como determinação de se empenhar pelo bem comum.

A solidariedade nos ajuda a ver o outro não como um dado estatístico, nem como meio a usar e depois descartar, mas como nosso próximo, chamado a participar, como nós, no banquete da vida, para o qual todos somos igualmente convidados por Deus.

Neste início de ano, em que ainda estamos imersos na crise, devemos buscar horizonte mais calmo e sereno. Como cristãos, vamos manter o olhar fixo na Virgem Maria, Mãe da esperança, e assim alcançar novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhimento recíproco.