PADRE4ABR ARTE O DIA

Por Padre Omar

Publicado 04/04/2021 06:00

Hoje eu quero te convidar a viver esse domingo de Páscoa com alegria! É tempo de esperança e de dizer: Cristo está vivo! Celebramos a vitória sobre o pecado e a morte. Esta é a grande notícia que deve perpassar a nossa vida, principalmente neste tempo em que temos que lidar com tantas perdas e sofrimentos.



Com a Páscoa conquistamos um direito fundamental que não nos será tirado: o direito à esperança. É uma esperança nova, viva, que vem de Deus. Não é só otimismo, é um dom do céu.



Neste tempo de agravamento da pandemia do coronavírus tentamos ser positivos e pensar que tudo ficará bem. Mas, muitas vezes, à medida que os dias passam e os medos crescem, até a esperança mais audaz pode desvanecer. A esperança de Jesus é diferente, coloca no coração a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do túmulo faz sair a vida.



Jesus ressuscitou para nós, para trazer vida onde havia morte, para começar uma história nova no ponto onde foi colocada uma pedra em cima. Ele, que derrubou a pedra da entrada do túmulo, pode remover as rochas que fecham o nosso coração. Por isso, não cedamos à resignação, não coloquemos uma pedra sobre a esperança. Podemos e devemos esperar, porque Deus é fiel, não nos deixou sozinhos.



A sua luz que iluminou a obscuridade do sepulcro, hoje quer alcançar os cantos mais escuros da vida. A escuridão e a morte não têm a última palavra. Coragem! Com Deus, nada está perdido. Eis a nossa fé e a nossa esperança! Pela Páscoa somos cristãos! Rezemos pela superação da pandemia, e de todas as mazelas do nosso mundo. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos!