Publicado 03/04/2022 00:00

A Igreja se une todo ano, mediante os quarenta dias da Quaresma, ao Mistério de Jesus no deserto. Esse tempo favorável de meditação e introspecção deve nos levar a uma profunda intimidade com o Senhor e nos gerar o desejo da reconciliação com Deus e com o próximo.



Reviver a agonia de Jesus ante o cumprimento da sua missão, servirá para que cada um de nós reveja a própria caminhada de fé e possamos dar um passo a mais rumo à estrada da santidade, a qual todos somos chamados. É tempo de semear o bem, seja em nós ou ao nosso redor, pois a boa semente sempre dá frutos. Devemos semear com abundância de fé para que os bons propósitos de conversão se transformem em atitudes permanentes.



Envoltos no clima de reconciliação, amanhã será um dia importante no Santuário Cristo Redentor. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro assinam o Protocolo de Intenções e o acordo de convivência.



O protocolo envolve interesse mútuo no ordenamento público do parque, na preservação da biodiversidade da Unidade de Conservação e na mitigação dos impactos ambientais.



Ainda prevê a manutenção e acessibilidade ao Morro do Corcovado e ao Santuário Cristo Redentor e a definição de estratégias para a gestão do Parque Nacional da Tijuca, que incluam os valores intangíveis ligados ao patrimônio natural, levando sempre em conta a espiritualidade e a preservação da natureza.



A manhã terá início com a Missa, presidida pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani Tempesta, marcando também o início das festividades do Centenário da Pedra Fundamental do Cristo Redentor. Foi em 1922, durante a Exposição Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil e o Congresso Eucarístico Nacional, no Rio de Janeiro, que Dom Joaquim Arcoverde, junto com autoridades do episcopado, do governo e da sociedade, levantou, no alto do Corcovado, uma flâmula com a expressão

"Salve Redentor", revelando oficialmente ao público a intenção de se construir, ali, um

monumento a Jesus Cristo.