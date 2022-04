Padre25abr - ARTE O DIA

Amanhã, 25 de abril, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta completa 25 anos de ordenação episcopal. A Igreja no Brasil se alegra pela oportunidade de ter um bispo tão próximo e atento a seu povo. No Rio de Janeiro são 13 anos de missão, muito

diálogo e uma ação pastoral que aproxima.



Dom Orani tem como lema episcopal uma frase extraída do capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 21 “Para que todos sejam um”. Jesus, às portas de sua Paixão, dirige sua oração ao Pai, desejando e pedindo a união de todos os seres humanos no caminho

do amor e da verdade, aberto por Jesus. A citação completa do versículo é: “Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste.”



Trata-se, portanto, de um bispo que vê na construção da unidade o centro de seu ministério episcopal e da sua missão pastoral. Homem do diálogo, Dom Orani está sempre trabalhando e agindo para construir a unidade. E seu compromisso com essa unidade não permanece apenas em desejo, mas utiliza meios apropriados para realizá-la.



Dom Orani é sinal de unidade. Tem convicção de que disso depende o anúncio do Evangelho e o acontecimento da fé. Suas iniciativas nesta cidade que é maravilhosa, mas também violenta e dividida, têm sinalizado que o lema da unidade que o acompanha desde a juventude e está marcado em seu brasão episcopal continua sendo prioridade.



Que nós também busquemos sempre a unidade. Que possamos aprender com o diferente, só assim vamos colaborar para um mundo menos intolerante e mais acolhedor.

Padre Omar