Padre1mai

Padre1maiARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 01/05/2022 06:00

Hoje celebramos a festa de São José Operário e o Dia do Trabalhador. São José é o modelo ideal de operário e de homem que viveu a caridade. Ele sustentou sua família durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos, cumpriu sempre seus deveres com a comunidade, ensinou ao Filho de Deus a profissão de carpinteiro e, desta maneira suada e laboriosa, permitiu que as profecias se cumprissem.



Proclamando São José como protetor dos trabalhadores, a Igreja quis demonstrar que está ao lado deles, os mais oprimidos, dando-lhes como patrono o mais exemplar dos homens. O trabalho não é apenas um meio de ganhar a vida: é também um lugar onde nos expressamos e nos sentimos úteis.



Devemos sempre nos perguntar: com que espírito fazemos o nosso trabalho diário? Como lidamos com o cansaço? Vemos a nossa atividade ligada apenas ao nosso destino ou também ao destino dos outros? Com efeito, o trabalho é um modo de expressar a nossa personalidade, que é relacional por natureza. O trabalho é inclusive um modo para exprimir a nossa criatividade. Cada um desempenha o trabalho à sua maneira, com o próprio estilo.



Hoje devemos nos perguntar qual contribuição podemos oferecer para que o trabalho possa ser resgatado da lógica do mero lucro e possa ser experimentado como direito e dever fundamental da pessoa. Rezemos por aqueles que estão desempregados e se sentem feridos na própria dignidade porque não conseguem encontrar um emprego.



Muitos jovens, muitos pais e mães vivem o drama de não ter um trabalho que lhes permita viver serenamente, vivem um dia de cada vez. Peçamos a São José que nos ajude a lutar pela dignidade do trabalho, a fim de que haja trabalho para todos. Amém!

Padre Omar