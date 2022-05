padre8mai - ARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 08/05/2022 06:00

Hoje, segundo domingo de maio, mês de Maria, comemoramos no Brasil o Dia das Mães. Sem dúvida celebrar esta data é recordar o grande valor da vida e da família. Podemos citar como grande exemplo de Mãe a Virgem Maria. Ela soube muito bem criar o seu Filho Divino. Deu amor, o educou e assim o deixou livre para que Ele fizesse a vontade do Pai.



O amor de mãe é assim: conduz os filhos e a família a escolherem os melhores caminhos. Mãe imprime rumo nas opções feitas pelos filhos gerados no seio da família. Mesmo se porventura se desviarem, será sempre possível voltar ao acolhedor coração de mãe.



Mãe ensina a caminhar na vida, sabe como orientar os filhos, procura sempre indicar o caminho certo para crescerem e se tornarem bons adultos. E faz com ternura, com afeto, com amor.

As mães transmitem também o sentido mais profundo da prática religiosa, nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. É uma mensagem que as mães que acreditam sabem transmitir sem tantas explicações: estas chegarão depois, mas a semente da fé está naqueles primeiros, preciosíssimos momentos.



Mãe sabe pedir, bater a toda porta pelos próprios filhos, sem calcular, faz com amor. As mães sabem bater também, sobretudo, na porta do coração de Deus! As mães rezam tanto pelos filhos, especialmente por aqueles mais frágeis, por aqueles que têm mais necessidade, por aqueles que na vida tomaram caminhos errados.



Se posso deixar uma mensagem para mães é essa: continuem a rezar, a confiar os vossos filhos a Deus; Ele tem um coração grande! Feliz Dia das Mães!

Padre Omar