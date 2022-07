Padre30jul VALE ESTA - ARTE PAULO MÁRCIO

Padre30jul VALE ESTAARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 30/07/2022 00:00 | Atualizado 30/07/2022 09:22

Nessa semana recordamos os 9 anos da visita do Papa Francisco ao Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Um tempo que está na memória do carioca, que recebeu milhões de jovens do mundo inteiro para dias intensos de oração. Em uma praia de Copacabana lotada, o Papa Francisco alternou entre o português e espanhol e centralizou a sua homilia no discípulo e na missão. É sempre válido recordar

essa missão de amor, que é de todos nós.



O Papa pediu aos jovens que a experiência daquele encontro não ficasse guardada para cada um, pois seria como cortar o oxigênio de uma chama que arde. A fé é uma chama que se faz tanto mais viva quanto mais é partilhada, transmitida, para que todos possam conhecer, amar e professar que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da história.



Jesus disse: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações”. Não falou apenas para aqueles que estão com tempo de sobra. Partilhar a experiência da fé e anunciar o Evangelho é o mandato que o Senhor confia a toda a Igreja. É uma ordem, sim; mas não nasce da vontade de poder. Nasce da força do amor, do fato que Jesus foi quem veio primeiro para junto de nós e não nos deu somente um pouco de si, mas se deu por

inteiro. Ele deu a sua vida para nos salvar e mostrar o amor e a misericórdia de Deus.



O Evangelho é para todos, e não apenas para alguns. Não é só para aqueles que parecem mais próximos de nós, mais abertos e acolhedores. É para todas as pessoas. Não podemos ter receio de ir e levar Cristo para todos os ambientes. Assim, será possível experimentar que quem evangeliza é evangelizado, quem transmite a alegria da fé, recebe mais alegria.