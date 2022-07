Fé no Rio

Padre Omar: Convívio em família

Os pais precisam estar atentos para que os filhos não transformem o lar em pensão. À mesa se fala e se ouve. Nada de silêncio, aquele silêncio do egoísmo, em que cada um está sozinho, ou com a televisão ou com o computador

Publicado há 3 semanas