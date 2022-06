Padre12jun - ARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 12/06/2022 06:00

Hoje no Brasil é celebrado o Dia dos Namorados, muitos casais aproveitam a data para declarar publicamente o seu amor. Alguns jovens dizem viver um dia de cada vez, mas a verdade é que a preparação para o casamento começa no namoro, quando um conhece o outro e verifica se há afinidade com os seus valores.



O namoro é o tempo durante o qual os dois estão chamados a fazer um bom trabalho sobre o amor, um trabalho partilhado, que vai em profundidade. Não subestimemos a importância desta aprendizagem: o próprio amor a exige, porque não é apenas uma felicidade despreocupada, é um compromisso.

A aliança de amor entre o homem e a mulher não se improvisa, não se faz de um dia para outro. Não há um casamento rápido, é preciso trabalhar sobre o amor, é necessário caminhar juntos. Fazer de duas vidas uma só é quase um milagre, um milagre da liberdade e do coração confiado à fé.



O namoro deve ser visto como um tempo de conhecimento recíproco e de partilha de um projeto de vida. Um tempo alegre e profícuo. Mas, na base deste sentimento de alegria profunda está a presença de Deus, o seu amor acolhedor, misericordioso, cheio de respeito por todos. E, acima de tudo, um amor paciente.



Só Deus sabe criar a harmonia a partir das diferenças. Se falta o amor de Deus, o casal também perde a harmonia, prevalecem os individualismos, se apaga a alegria. Mas o casal que vive a alegria da fé, comunica-a espontaneamente, é sal da terra e luz do mundo, é fermento para todos ao seu redor.

Padre Omar