Publicado 15/05/2022 06:00

No Evangelho de hoje devemos ouvir com atenção as palavras que Jesus dirigiu aos discípulos antes da sua Paixão: “Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Assim como Eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros”. Mas em que sentido Jesus chama “novo” este mandamento? Porque sabemos que já no Antigo Testamento Deus tinha comandado aos membros do seu povo que amassem o próximo como a si mesmos.

O antigo mandamento do amor se tornou novo porque foi completado com este acréscimo: “Amai-vos assim como Eu vos amei”. A novidade está no amor de Jesus Cristo, aquele com o qual Ele deu a vida por nós. Trata-se do amor de Deus, universal, incondicional e ilimitado.



Jesus nos amou primeiro, nos amou não obstante as nossas fragilidades, os nossos limites e as nossas debilidades humanas. Foi Ele que nos tornou dignos do seu amor que não conhece limites e nunca acaba. Concedendo-nos o novo mandamento, Ele nos pede que nos amemos uns aos outros não só com o nosso amor, mas com o seu, que é imensamente maior.

Deste modo, podemos difundir em toda a parte a semente do amor que renova os relacionamentos entre as pessoas e abre horizontes de esperança. Este amor nos torna capazes de amar os inimigos e de perdoar aqueles que nos ofenderam.



O amor de Jesus em nós cria pontes, ensina novos caminhos, ativa o dinamismo da fraternidade. Que a Virgem Maria, com a sua intercessão maternal, nos ajude a acolher do seu Filho Jesus o dom do seu mandamento e a força para praticá-lo todos os dias.

Padre Omar