Cláudio Castro, governador do Rio - Rafael Campos

Cláudio Castro, governador do Rio Rafael Campos

Publicado 06/01/2022 09:00

No campo de batalha que se formou ontem na Carioca, a vitória foi do Palácio Guanabara. Com os seis secretários-deputados exonerados para ajudar a manter o veto do governador Cláudio Castro (PL) a trechos de uma lei em benefício de servidores militares, o placar terminou em 43 a 24 . Às hostes da tradicional oposição à esquerda, se uniram 11 parlamentares com eleitorado nas forças de segurança — dividindo a bancada da bala. Para um dos vencedores, foi uma mostra de que o governo tem base: "não é mais o tempo de Wilson Witzel", definiu. Por outro lado, os bombeiros já entraram em ação: garantem que não há crise com André Ceciliano (PT), uma vez que o presidente da Casa não pediu votos pela derrubada. As mangueiras também foram acionadas para baixar a temperatura dos praças, que não conseguiram garantir em lei a gratificação mais alta. Na segunda-feira, Castro reagrupa os governistas para discutir os acenos a serem dados à categoria.